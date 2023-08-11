Соллерс Атлант получил новую версию
Череду новинок «Соллерса» пополнил Sollers Atlant в исполнении «грузопассажирский фургон-комби». Об этом сообщает источник, уточняя, что новинка доступна в трех вариантах колесной базы.
Отметим, что ранее собираемый в Елабуге Sollers Atlant (фактически – JAC Sunray) предлагался в версиях цельнометаллического фургона, пассажирского микроавтобуса или грузовика с различными надстройками. Теперь же есть комбинированный вариант, рассчитанный на перевозку 6 человек и груза.
Грузовой отсек начинается сразу за вторым рядом сидений. Сколько же способен увезти такой автомобиль? В зависимости от длины колесной базы грузовой отсек вмещает от 3 до 7,1 кубометра.
Все версии Атланта комплектуются дизельными моторами 1.9 (136 л.с., 310 Нм) или 2.7 (150 л.с., 355 Нм). Цены на Атлант-комби стартуют с отметки 3 564 000 рублей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Автопоток
Фото: Sollers
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен