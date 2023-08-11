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Соллерс Атлант получил новую версию

Грузопассажирский фургон Sollers Atlant поступил в продажу

Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Череду новинок «Соллерса» пополнил Sollers Atlant в исполнении «грузопассажирский фургон-комби». Об этом сообщает источник, уточняя, что новинка доступна в трех вариантах колесной базы.

Отметим, что ранее собираемый в Елабуге Sollers Atlant (фактически – JAC Sunray) предлагался в версиях цельнометаллического фургона, пассажирского микроавтобуса или грузовика с различными надстройками. Теперь же есть комбинированный вариант, рассчитанный на перевозку 6 человек и груза.

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Грузовой отсек начинается сразу за вторым рядом сидений. Сколько же способен увезти такой автомобиль? В зависимости от длины колесной базы грузовой отсек вмещает от 3 до 7,1 кубометра.

Все версии Атланта комплектуются дизельными моторами 1.9 (136 л.с., 310 Нм) или 2.7 (150 л.с., 355 Нм). Цены на Атлант-комби стартуют с отметки 3 564 000 рублей.

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Источник: Автопоток

Фото: Sollers

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За РулемИннокентий Кишкурно
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