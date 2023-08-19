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Этого «расписного» ковбоя посадили рядом не для красоты

Водители используют манекены, чтобы обмануть камеры, но полиция на страже

Как известно, в США существуют специальные выделенки (HOV), по которым водители могут ездить, только если в салоне есть пассажиры. Делается это для того, чтобы разгрузить дороги, и за нарушение правила совместного использования автомобилей налагается штраф от 50 до 1000 долларов.

Однако из года в год ловкачи пытаются обмануть видеокамеры, сажая рядом с собой кукол, имитирующих живых людей.

Порой сходство бывает разительным, но обман все равно вскрывается.

Иногда тех, кто идет на крайние меры, чтобы обмануть систему, ловят, как эту «пару» в начале августа.

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Об этом случае сообщила ассоциация полиции штата Массачусетс, задержавшая водителя Mercedes-Benz, который ехал с манекеном, чтобы обойти законы HOV.

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Впрочем, полицейские даже похвалили водителя за тщательность подготовки «спутника». Манекен полностью одет, не его голове шляпа, а на глазах – солнцезащитные очки. Он даже пристегнут ремнями безопасности, а на его «теле» множество татуировок, которые, видимо, должны вызвать еще большее доверие полиции к «объекту».

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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