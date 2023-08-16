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Желающих приобрести автомобиль ждет новая неприятность

Максим Кадаков: На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ рост процентов по автокредитам неизбежен

Накануне Центробанк повысил ставку рефинансирования, причем сразу на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12%. Эксперты ожидают, что вслед за этим решением ЦБ аналогичные шаги предпримут и коммерческие банки. Проценты вырастут не только на депозиты граждан, но и по кредитным продуктам, в том числе автозаймам.

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«Сейчас ставки лежат в пределах 17-18%, а могут подскочить до 21-22%, и даже выше. А у нас на рынке новых автомобилей сейчас каждая вторая сделка – кредитная. На вторичке продажи в кредит составляют уже почти треть», – поделился прогнозом развития ситуации главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Таким образом, в выигрыше остались те, кто принял решение о покупке автомобиля до августа – тогда еще и утильсбор не был повышен, и ставки по автокредитам находились на приемлемом уровне.

Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: depositphotos

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