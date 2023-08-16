Взрыв АЗС в Дагестане: пострадавших переправили в Москву самолетом

Самолет МЧС доставил в Москву 16 пострадавших от взрыва АЗС в Махачкале

Вечером 15 августа МЧС России заявило о готовности спасательного самолета вылететь из аэропорта «Махачкала» с пострадавшими от взрыва на АЗС. Изначально сообщалось о транспортировке 17 человек, но в более поздних сообщениях количество было уточнено: 16 человек.

Незадолго до полуночи указанный спецборт МЧС вылетел из Махачкалы в Раменское.

«Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета», – сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, взрыв на заправке «Нафта-24» в Махачкале прогремел вечером 14 августа. Взорвались две цистерны с топливом из восьми. Число пострадавших составило 75 человек. По данным МЧС, 30 человек погибло.

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Источник: МЧС России

Фото: МЧС России/ТАСС