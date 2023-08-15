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Взрыв АЗС в Махачкале – все подробности

Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре на АЗС

Вечером в понедельник 14 августа на выезде из Махачкалы на АЗС «Нафта-24» (район ТЦ «Глобус») произошел взрыв – сообщается, что взорвались две из восьми цистерн с топливом. Затем начался сильный пожар, площадь возгорания составила 500-600 квадратных метров.

Сразу появились сообщения о пострадавших, их начали доставлять в ближайшую к месту происшествия больницу в селе Новолакское. Очевидцы сообщали, что в момент взрыва на АЗС находился автобус с людьми. Утром 15 августа число погибших в происшествии составляло 30 человек, получивших ранения и травмы – 75 человек. МЧС, привлекшее более 70 сотрудников и 20 единиц техники, отчиталось о ликвидации возгорания.

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Полиция занялась отводом людей от места происшествия. В микрорайоне Махачкалы, где произошел взрыв, ограничили подачу газа. Медучреждения переведены на усиленный режим приема раненых. Многие жители Дагестана пришли на республиканскую станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим.

Региональная прокуратура начала проверку по факту взрыва, возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих правилам безопасности. Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов и прокурор города Шамиль Магомедов побывали на месте происшествия. В Дагестан вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

15 августа в Республике объявлен день траура. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, семьям погибших выделят по 1 млн рублей, а пострадавшим – 200-400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Сотрудники МЧС продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших, работает кинологический расчет. Из аэропорта Жуковский в Махачкалу вылетел специальный борт МЧС с врачами и психологами на борту. Самолет доставит пострадавших в лечебные учреждения Москвы.

Источник: ТАСС, МЧС России

Фото: МЧС России/ТАСС, Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

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