В автосалонах Lada появились «прощальные» Весты, собранные в Ижевске

Дилеры АВТОВАЗa выставили на продажу последние 240 машин Lada Vesta NG ижевской сборки

На товарных площадках официальных дилеров Lada замечены редкие Vesta NG – утверждается, что это последние машины, собранные на конвейере «Лада Ижевск». Это автомобили в версии SW Cross в двух вариантах цвета – «Сердолик» и «Марс».

Источник сообщает, что таких универсалов, собранных в августе 2022 года, осталось всего 240 штук. Заметим, что уже в начале августа 2022-го стало известно о решении перенести сборку Vesta NG из Ижевска в Тольятти.

Комплектация «прощальных» ижевских машин приводится такая:

LED противотуманные фары

камера заднего вида

16-клапанник ВАЗ-21129 (1.6 литра и 106 л.с.)

климат-контроль Renault Arkana

дистанционный пуск двигателя

передние электростеклоподъемники с режимом Auto

кнопки обогрева передних сидений на передней панели

обогрев задних сидений

ABS Bosch

Напомним, с 3 марта 2023 года АВТОВАЗ производит семейство Vesta NG на первой линии главного конвейера в Тольятти, и эти машины уже немного другие по содержанию – заводчанам пришлось заместить огромное количество компонентов. Кое-что только на пути к возвращению: автомат (или, в данном случае, китайский вариатор) вернется на Весту лишь на рубеже 2023 и 2024 годов.

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Источник: RCI News

Фото: https://t.me/rcinews/8102