Перечислены модели для людей с высоким ростом

Consumer Reports составил список удобных автомобилей для высоких людей

Американское издание Consumer Reports опубликовало список машин, на которых комфортно водителям ростом выше среднего.

Причем в списке нет больших внедорожников и спортивных моделей.

Топ ведущих «удобных» моделей составили:

Porsche Cayenne

Audi Q3

Volkswagen Atlas Cross Sport

Honda Pilot.

Также удобными, с точки зрения экспертов, считаются Audi A8 и A6 и минивэн Honda Odyssey. А еще: BMW 2-Series Gran Coupe, Subaru Legacy и Forester, Kia Soul.

Неудобными для людей высокого роста считают внедорожник Jeep Wrangler, родстер Mazda MX-5 и пикап Toyota Tacoma.

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Источник: Consumer Reports

Фото: unsplash.com