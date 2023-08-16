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Consumer Reports составил список удобных...

Перечислены модели для людей с высоким ростом

Consumer Reports составил список удобных автомобилей для высоких людей

Американское издание Consumer Reports опубликовало список машин, на которых комфортно водителям ростом выше среднего.

Причем в списке нет больших внедорожников и спортивных моделей.

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Топ ведущих «удобных» моделей составили:

  • Porsche Cayenne
  • Audi Q3
  • Volkswagen Atlas Cross Sport
  • Honda Pilot.

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Также удобными, с точки зрения экспертов, считаются Audi A8 и A6 и минивэн Honda Odyssey. А еще: BMW 2-Series Gran Coupe, Subaru Legacy и Forester, Kia Soul.

Неудобными для людей высокого роста считают внедорожник Jeep Wrangler, родстер Mazda MX-5 и пикап Toyota Tacoma.

Источник: Consumer Reports

Фото: unsplash.com

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За РулемАлексеева Елена
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