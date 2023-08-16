Перечислены модели для людей с высоким ростом
Consumer Reports составил список удобных автомобилей для высоких людей
Американское издание Consumer Reports опубликовало список машин, на которых комфортно водителям ростом выше среднего.
Причем в списке нет больших внедорожников и спортивных моделей.
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Топ ведущих «удобных» моделей составили:
- Porsche Cayenne
- Audi Q3
- Volkswagen Atlas Cross Sport
- Honda Pilot.
Также удобными, с точки зрения экспертов, считаются Audi A8 и A6 и минивэн Honda Odyssey. А еще: BMW 2-Series Gran Coupe, Subaru Legacy и Forester, Kia Soul.
Неудобными для людей высокого роста считают внедорожник Jeep Wrangler, родстер Mazda MX-5 и пикап Toyota Tacoma.
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Источник: Consumer Reports
Фото: unsplash.com
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