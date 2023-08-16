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Армейскую Ниву передадут военным для испытаний

Фирма из Тольятти построила армейский пикап на базе внедорожника Lada Niva Legend

На форуме «Армия 2023» показали боевой пикап, построенный на народные деньги на базе Lada Niva Legend.

Один из авторов проекта рассказал, что идея появилась после возвращения из зоны специальной военной операции. Собрались с группой товарищей и решили сделать автомобиль для переднего края. Внедорожник многофункциональный, при этом маленький и маневренный. Подъехал, «отработал по цели» и быстро уехал.

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров осмотрел автомобиль, поговорил с авторами проекта и пообещал оказать содействие в наладке серийного производства:

«Сегодня, я уверен, эта колесная техника крайне востребована в армии. Договорились о том, что в ближайшее время разместим заказ, подготовим такой автомобиль и передадим в армию для испытаний. После этого с учетом требований, замечаний военных по эксплуатации автомобиля в боевых условиях планируем выйти на серийное производство».

Компактная и маневренная машина – сложная мишень для противника, но при этом способна выполнять множество задач.

Составлено поручение министру, чтобы он контролировал этот вопрос, в ближайшее время закупят и передадут десантникам автомобили в базовой комплектации.

Источник, фото: Телеграм/SovaInfo.Ru

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+15