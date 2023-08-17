Российская Kia перебралась в Казахстан
Корейская компания Kia перевела в Казахстан часть операционной деятельности своего российского офиса. Соответствующие изменения зафиксированы в уставных документах ООО «Киа Россия и СНГ». Руководителем казахстанского подразделения назначен корейский менеджер Нам Чун Сик.
С 2025 года в Казахстане планируется начать производство автомобилей. Еще в прошлом году Kia озвучивала планы по созданию СП с крупнейшей в стране группой Allur Auto. На заводе, строительство которого уже началось, будут цеха сварки и окраски. Также на производстве планируется локализовать выпуск части автокомплектующих.
Какие именно модели будут выпускаться на казахстанском предприятии Kia, пока неизвестно. С большой долей вероятности автомобили будут экспортироваться на российский рынок.
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Источник: Газета.ru
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