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Новый кроссовер Chery готов к выходу на российский рынок

Продажи Tiggo 8 Pro Max стартуют в России 30 августа

У официальных дилеров китайской марки Chery с 30 августа в продаже появятся новые кроссоверы Tiggo 8 Pro Max. По сравнению с предшественником он изменился внешне, а также получил более продвинутое оснащение. Основные же изменения связаны с интерьером - в России аналогичный дизайн пока встречается только на седане Arrizo 8.

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За новый кроссовер Chery просят меньше 2 млн рублей – что в нем есть?

При этом силовая установка и габариты Tiggo 8 Pro Max осталась прежними.

Что касается стоимости на новинку, то она по сравнению с продаваемой сейчас в России моделью увеличится на 250 тыс. рублей. Соответственно, средняя цена составит 4,33 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Chery

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