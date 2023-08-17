Жители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГО
РСА назвал регионы с наиболее дисциплинированными водителями
Страховщики проанализировали данные регионов за «скользящий» год с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.
Выяснилось, что самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП), зафиксирована:
- в Москве (45% водителей имеют максимальную скидку)
- в Московской области (41%)
- в Санкт-Петербурге (41%)
- в Ленинградской области (39%)
- в Новосибирской области (37%).
Меньше всего безаварийных водителей (получающих максимальную скидку за безаварийное вождение) проживает:
- в Республике Дагестан (3,6%)
- в Республике Ингушетия (4,9%)
- в Республике Тыва (5,3%)
- в Кабардино-Балкарской Республике (11,2%)
- в Республике Северная Осетия-Алания (11,2%).
В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 29,4%, а значит, почти треть всех водителей много лет подряд не попадает в ДТП, отметили страховщики.
Источник: РСА
Фото: Маргарита Головина/ТАСС
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