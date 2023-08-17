Жители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГО

РСА назвал регионы с наиболее дисциплинированными водителями

Страховщики проанализировали данные регионов за «скользящий» год с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

Выяснилось, что самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП), зафиксирована:

в Москве (45% водителей имеют максимальную скидку)

в Московской области (41%)

в Санкт-Петербурге (41%)

в Ленинградской области (39%)

в Новосибирской области (37%).

Меньше всего безаварийных водителей (получающих максимальную скидку за безаварийное вождение) проживает:

в Республике Дагестан (3,6%)

в Республике Ингушетия (4,9%)

в Республике Тыва (5,3%)

в Кабардино-Балкарской Республике (11,2%)

в Республике Северная Осетия-Алания (11,2%).

В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 29,4%, а значит, почти треть всех водителей много лет подряд не попадает в ДТП, отметили страховщики.

Источник: РСА

Фото: Маргарита Головина/ТАСС