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Жители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГО

РСА назвал регионы с наиболее дисциплинированными водителями

Страховщики проанализировали данные регионов за «скользящий» год с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

Выяснилось, что самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП), зафиксирована:

  • в Москве (45% водителей имеют максимальную скидку)
  • в Московской области (41%)
  • в Санкт-Петербурге (41%)
  • в Ленинградской области (39%)
  • в Новосибирской области (37%).

ОСАГО сроком от 1 дня до 3 месяцев - теперь закон

Меньше всего безаварийных водителей (получающих максимальную скидку за безаварийное вождение) проживает:

  • в Республике Дагестан (3,6%)
  • в Республике Ингушетия (4,9%)
  • в Республике Тыва (5,3%)
  • в Кабардино-Балкарской Республике (11,2%)
  • в Республике Северная Осетия-Алания (11,2%).

В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 29,4%, а значит, почти треть всех водителей много лет подряд не попадает в ДТП, отметили страховщики.

Источник: РСА

Фото: Маргарита Головина/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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