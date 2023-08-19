Китайские производители намерены стать лидерами мирового рынка

BYD призвал китайские марки объединиться и вместе изменить мировой автопром

Основатель и председатель концерна BYD Ван Чуанфу считает, что пришло время «разрушить старые стереотипы» относительно китайского автопрома. По его мнению, если ведущие китайские производители объединятся, они смогут стать лидерами на мировом рынке. В числе 12 крупнейших китайских концернов, с кем BYD готов идти «завоевывать мир», он назвал, в том числе, FAW Group, Xpeng, Nio и Li Auto.

«1,4 миллиарда жителей Китая хотят увидеть, как китайская марка становится глобальной», – подчеркнул Ван Чуанфу.

Участники рынка не все разделяют позицию главы BYD, считая, что китайцам пока рано объединять усилия для захвата мирового рынка, в первую очередь необходимо разобраться с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке. К тому же в мире к продукции китайского автопрома у потребителей пока довольно настороженное отношение.

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Источник: Reuters

Фото: depositphotos.com