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Автомобили Lada все-таки подорожали

АВТОВАЗ поднял цены почти на всю модельную линейку Lada

Цены почти на все модели Lada, выпускаемые АВТОВАЗом на трех производственных площадках, выросли. В первую очередь это коснулось более дорогих комплектаций. Самая бюджетная из линейки Lada Granta, как и обещал производитель, в цене не изменилась – ее рекомендованная розничная цена осталась на уровне 700 тыс. рублей.

Что касается других моделей и модификаций, то в среднем рост составил от 1,2 до 5,3%, или от 20 тыс. до 65 тыс. рублей.

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Lada Vesta NG, которая вышла на рынок всего несколько месяцев назад, подорожала на 20 тыс. рублей в комплектациях Life, Enjoy и Techno. На такую же сумму увеличилась цена на Vesta Cross, но при этом модель лишилась заводской тонировки задних стекол.

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Кроме того, теперь в комплектациях Vesta, Vesta Cross и Vesta SW Cross нет целого ряда аксессуаров, таких как коврики, защита картера, амортизаторы капота и некоторых других. Такой набор оснащения тянул почти на 25 тыс. рублей. Не исключено, что дилеры будут предлагать их покупателю как опцию.

Выросли в цене и внедорожники. Трехдверная Lada Niva Legend в топовых версиях подорожала на 30-40 тыс. рублей, а Lada Niva Travel – на 50-65 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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Источник: Автоновости дня

Фото: depositphotos.com

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