На продажу выставили очень крутой Hummer H1 по неожиданно низкой цене

В Иркутске продают Хаммер в очень богатой комплектации за 5,5 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили американский внедорожник Hummer H1, являющийся «прямым родственником» армейского HUMMVee. В самом этом факте нет ничего уникального, но вот цена удивляет: 5,5 млн рублей. Прочие наиболее доступные экземпляры стоят сейчас на 1,5 млн больше, а цена отдельных продающихся в РФ Хаммеров дотягивает до 35 млн.

Причем это не утилитарный пикап, а более комфортный универсал (модель серийно выпускалась в двух типах кузова) 1994 года выпуска, накатавший всего 74 000 км. Нынешний владелец (второй, если судить по ПТС) уверяет, что кузов автомобиля в родной зеленой краске, ДТП отсутствуют, в салоне не курили. Есть полный комплект ключей и документов. Эксплуатировался Хаммер только летом как машина выходного дня и своевременно обслуживался, что можно подтвердить по сервисной книжке.

К данному моменту он полностью обслужен, везде залиты необходимые жидкости, течей нет. Трансмиссия, тормоза с АБС, рулевое управление и колеса – в отличном состоянии. 6,5-литровый 180-сильный дизель, работающий в паре с автоматом, «не коптит, не дымит, не течет, не сапунит». На фото машина показана в разных стадиях доработки.

А их было немало: машина продается с большим набором допоборудования, такого как багажник, светодиодный свет на все четыре стороны, шатер-палатка типа «маркиза» (раскрывается по правому борту), герметичные боксы для вещей, широкоугольная камера заднего вида и многое другое.

Хаммер располагает двумя штатными печками, двумя прицепными устройствами, механическим подъемником запаски, местами под крепление хайджек-домкрата и восьми 20-литровых канистр… Учитывая штатный бак (120 литров), на борт можно взять около 280 литров солярки, что обеспечит запас хода в 1000 километров.

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Источник, фото: Avito