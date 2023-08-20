Пикап ночью «разули». Странная реакция автовладельца

Автовладелец горько разрыдался, увидев, что с его машины за ночь сняли все колеса

Это видео называется «Почему у нас в Аризоне не может быть хороших вещей». Видимо, воровство в этом местечке приобрело нешуточные масштабы.

Но такое случается везде, просто владельцу не повезло, при этом удивляет не сама ситуация, а реакция на кражу взрослого мужчины. Он начинает буквально завывать от горя, приговаривая: «Братишки, ну зачем, зачем вы сделали это!».

В комментариях ему даже говорят, что, видимо, к этому моменту жизни он перестанет наконец называть всех подряд своими «братишками».

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube