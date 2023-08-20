Пикап ночью «разули». Странная реакция автовладельца
Автовладелец горько разрыдался, увидев, что с его машины за ночь сняли все колеса
Это видео называется «Почему у нас в Аризоне не может быть хороших вещей». Видимо, воровство в этом местечке приобрело нешуточные масштабы.
Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристовБАМ: история трудового подвига
Но такое случается везде, просто владельцу не повезло, при этом удивляет не сама ситуация, а реакция на кражу взрослого мужчины. Он начинает буквально завывать от горя, приговаривая: «Братишки, ну зачем, зачем вы сделали это!».
В комментариях ему даже говорят, что, видимо, к этому моменту жизни он перестанет наконец называть всех подряд своими «братишками».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0