Пикап ночью «разули». Странная реакция автовладельца

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Это видео называется «Почему у нас в Аризоне не может быть хороших вещей». Видимо, воровство в этом местечке приобрело нешуточные масштабы.

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Но такое случается везде, просто владельцу не повезло, при этом удивляет не сама ситуация, а реакция на кражу взрослого мужчины. Он начинает буквально завывать от горя, приговаривая: «Братишки, ну зачем, зачем вы сделали это!».

В комментариях ему даже говорят, что, видимо, к этому моменту жизни он перестанет наконец называть всех подряд своими «братишками».

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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