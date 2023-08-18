Арестован виновник взрыва на заправке в Дагестане

Эльдару Насрулаеву, подозреваемому в причастности к трагедии в Махачкале, грозит 10 лет

Эльдар Насрулаев, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, задержали еще в среду, а в четверг доставили в Москву. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), за что грозит до 10 лет лишения свободы. Заседание проходило в закрытом режиме.

По опубликованной в СМИ информации, Насрулаев мог проявить халатность, храня на складе селитру. Напомним, вечером 14 августа начался пожар на окраине Махачкалы – по уточненным данным, горел автосервис. Затем огонь перекинулся на соседнее здание – предположительно именно в нем хранилась селитра. В результате ее взрыва огонь перекинулся на близлежащую АЗС, на которой взорвалось топливо.

В результате инцидента 35 человек погибло (в то числе дети), 75 были ранены, из них 16 доставлены в Москву спецбортом МЧС. Решением Басманного суда Насрулаева оставят в СИЗО на два месяца, до 14 октября. По словам адвоката, сам подозреваемый находится в состоянии, близком к шоку. У него трое малолетних детей, по месту жительства его характеризуют положительно, судимостей нет. Теперь предстоит дождаться результатов экспертизы и суда.

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Источник: Фонтанка.ру, Коммерсант

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС