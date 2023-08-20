#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Урал» создал беспилотный грузовик, не имеющий аналогов«Урал» создал беспилотный грузовик, не имеющий аналогов
На форуме «Армия-2023» завод «Урал» представил...
В Россию привезли китайскую копию Ford F-150В Россию привезли китайскую копию Ford F-150
В России начали продавать пикапы Foton Tunland...
Представлена первая полностью электрическая AcuraПредставлена первая полностью электрическая Acura
Первый полностью электрический кроссовер Acura...

«Урал» создал беспилотный грузовик, не имеющий аналогов

На форуме «Армия-2023» завод «Урал» представил новейший беспилотный грузовик

Помимо арктического автобуса и импортозамещающих компонентов для тяжелой техники, завод «Урал» показал на форуме «Армия-2023» роботизированное транспортное средство, не имеющее аналогов в России.

Беспилотный грузовик не имеет кабины, ему не нужен оператор, он может работать полностью автономно, получая задания по сотовой сети, и по ней же оповещать о возникновении нештатных ситуаций. Автомобиль уже прошел все испытания и готов к серийному производству.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

На российских трассах станет больше беспилотников

Что касается остальных элементов экспозиции, завод показал образцы агрегатов, созданных в рамках инвестиционного проекта по производству ведущих мостов и передних осей, которые предназначены для работы в самых тяжелых условиях.

Источник: ТАСС

Фото: скриншот видео YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0