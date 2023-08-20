«Урал» создал беспилотный грузовик, не имеющий аналогов
Помимо арктического автобуса и импортозамещающих компонентов для тяжелой техники, завод «Урал» показал на форуме «Армия-2023» роботизированное транспортное средство, не имеющее аналогов в России.
Беспилотный грузовик не имеет кабины, ему не нужен оператор, он может работать полностью автономно, получая задания по сотовой сети, и по ней же оповещать о возникновении нештатных ситуаций. Автомобиль уже прошел все испытания и готов к серийному производству.
Что касается остальных элементов экспозиции, завод показал образцы агрегатов, созданных в рамках инвестиционного проекта по производству ведущих мостов и передних осей, которые предназначены для работы в самых тяжелых условиях.
Источник: ТАСС
Фото: скриншот видео YouTube
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