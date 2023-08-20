«Урал» создал беспилотный грузовик, не имеющий аналогов

На форуме «Армия-2023» завод «Урал» представил новейший беспилотный грузовик

Помимо арктического автобуса и импортозамещающих компонентов для тяжелой техники, завод «Урал» показал на форуме «Армия-2023» роботизированное транспортное средство, не имеющее аналогов в России.

Беспилотный грузовик не имеет кабины, ему не нужен оператор, он может работать полностью автономно, получая задания по сотовой сети, и по ней же оповещать о возникновении нештатных ситуаций. Автомобиль уже прошел все испытания и готов к серийному производству.

Что касается остальных элементов экспозиции, завод показал образцы агрегатов, созданных в рамках инвестиционного проекта по производству ведущих мостов и передних осей, которые предназначены для работы в самых тяжелых условиях.

Источник: ТАСС

Фото: скриншот видео YouTube