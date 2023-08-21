Лось выбежал на МКАД и попал под колеса

Женщина-водитель насмерть сбила лося на 108-м км МКАД

Вечером 20 августа женщина-водитель на внедорожнике Range Rover двигалась по внешней стороне Московской кольцевой автодороги от шоссе Энтузиастов в направлении Щелковского шоссе.

В районе 108-го км на проезжую часть выбежал лось. Это было настолько неожиданно, что женщина не успела затормозить и сбила перебегавшее дорогу животное.

Лося отбросило к обочине и протащило несколько десятков метров. К сожалению, сохатый погиб.

На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД и дорожные службы, около часа движение на участке было затруднено. Удалось его восстановить только в 19.45 вечера.

Автомобильные магистрали часто пересекают пути миграции животных, которые инстинктивно переходят из одной части леса в другую, порой не замечая опасности. В этой зоне неподалеку расположен Горенский лесопарк, где видели лосей, а примерно со 104-го км МКАДа начинается национальный парк «Лосиный остров».

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Источник: Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»

Фото: скриншот с видео