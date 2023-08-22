Когда появится Lada Niva с новыми моторами

Внедорожник Niva Legend оснастят двигателями мощностью 90 и 122 л.с.

Внедорожник Lada Niva Legend предлагается с одним безальтернативным двигателем объемом 1,7 литра и мощностью всего 83 л.с.

Разговоры о том, что машине нужен новый, более мощный мотор, ведутся давно, но на заводе много раз заявляли, что замена двигателя потребует значительных доработок всего автомобиля, и затраты на это не оправдаются.

Тем не менее, АВТОВАЗ пошел навстречу потребителям и разработал сразу две новые версии внедорожника с более мощными двигателями – прототипы уже проходят испытания и скоро должны появиться в продаже.

И теперь стало известно, когда можно будет купить более мощную Ниву. Ждать осталось примерно полгода.

«На Lada Niva предполагается устанавливать два типа двигателя, 90 л.с и 122 л.с. Вероятно, производство начнется в 2024 году. Это продукт компании Lada Sport», — сообщает паблик ВКонтакте Avtograd News.

90-сильный мотор с крутящим моментом 143 Нм имеет объем 1,6 литра. Этот восьмиклапанник был модернизирован в 2021 году и сегодня устанавливается на три модели Лада: Largus, Vesta и Granta. Нива станет четвертой моделью.

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Фото: АВТОВАЗ