Когда появится Lada Niva с новыми моторами
Внедорожник Lada Niva Legend предлагается с одним безальтернативным двигателем объемом 1,7 литра и мощностью всего 83 л.с.
Разговоры о том, что машине нужен новый, более мощный мотор, ведутся давно, но на заводе много раз заявляли, что замена двигателя потребует значительных доработок всего автомобиля, и затраты на это не оправдаются.
Тем не менее, АВТОВАЗ пошел навстречу потребителям и разработал сразу две новые версии внедорожника с более мощными двигателями – прототипы уже проходят испытания и скоро должны появиться в продаже.
И теперь стало известно, когда можно будет купить более мощную Ниву. Ждать осталось примерно полгода.
«На Lada Niva предполагается устанавливать два типа двигателя, 90 л.с и 122 л.с. Вероятно, производство начнется в 2024 году. Это продукт компании Lada Sport», — сообщает паблик ВКонтакте Avtograd News.
90-сильный мотор с крутящим моментом 143 Нм имеет объем 1,6 литра. Этот восьмиклапанник был модернизирован в 2021 году и сегодня устанавливается на три модели Лада: Largus, Vesta и Granta. Нива станет четвертой моделью.
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Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!