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Ютубер по неосторожности спалил Ferrari за 400 тыс. долларов

Уистлин Дизель проехал на Ferrari F8 за 400 тыс. долларов, и машина сгорела дотла

Популярный американский ютубер Уистлин Дизель сделал себе имя смелыми трюками и нестандартными тестами.

В рамках серии тестов на прочность Ferrari F8 блогер направился в Уэйко, штат Техас, и проехал на дорогом спорткаре по кукурузному полю. Это выглядит забавно, однако Ferrari не предполагала, что ее будут тестировать именно так.

Когда ютубер ехал, его съемочная группа заметила огонь в задней части автомобиля. Парень быстро остановил Феррари и выбежал вместе с пассажиром. По всей видимости, огонь начался от выхлопной трубы и быстро распространился, охватив заднее колесо со стороны пассажира. К сожалению, ни у кого не было с собой воды, и, несмотря на все попытки потушить пламя, оно начало быстро распространяться.

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Через несколько секунд второй участвовавший в съемках автомобиль, Chrysler Pacifica, также загорелся, но непохоже, что огонь перекинулся на него с Ferrari. Вероятно, возгорание произошло из-за того, что горячий двигатель воспламенил сухую траву.

Через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты, которые быстро потушили пламя, распространившееся по кукурузному полю. Спасти машины не удалось.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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