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Российский BAIC BJ40 получит дизельную версию

Стали известны характеристики BAIC BJ40 с дизелем: 162 л.с. и 380 Нм

В рамках проходящей в Москве выставки MIMS Automobility Moscow калининградский завод «Автотор представил выпускаемую ныне продукцию брендов Kaiyi, SWM и BAIC – и, в частности, выставил стилистически напоминающий Рэнглер полноприводник BAIC BJ40 со съемным верхом.

Любопытно, что на одном из слайдов презентации российский производитель раскрыл новый вариант силовой установки – хотя официальный пресс-релиз с выставки рассказывает только о бензиновом варианте.

Но похоже, что скоро для BAIC BJ40 все же появится альтернатива бензиновой турбо-«четверке» под капотом. Характеристики дизеля обозначены такие: 2 л, 162 л.с., 380 Нм.

Отметим, что сейчас российские BAIC BJ40 комплектуются бензиновым турбомотором того же объема, но более мощным – 218 л.с. При этом крутящего момента в нем столько же, сколько в новом дизеле, а значит, из преимуществ у дизельного мотора остается только экономичность.

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Дизель, равно как и базовый бензиновый мотор, комплектуется 8-ступенчатым автоматом ZF. И в арсенале дизельных машин, конечно, останется полный привод part-time с пониженным рядом в РК.

Осталось дождаться объявления цен. Пока же продажи продукции «Автотора» в целом неважные

Источник: ixbt.com

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