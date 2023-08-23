Неожиданный «транспорт» вышел на дорогу

В Москве на дорогу вышел верблюд по кличке Святогор

В соцсетях жители Южного Бутово наперебой постили прогулку по улице одинокого верблюда, который временами останавливался, чтобы пощипать травку.

Владельцев нашил быстро - в конноспортивном клубе «Колибри» рассказали, что это их подопечный по кличке Святогор, который лишь немного расширил географию обычной прогулки.

А попросту сорвался с веревки и с поля зашел на тротуар.

«Обычно он на привязи гуляет на поле с 6 утра до 10. А тут его не забрали в 10 часов, и он решил, что раз не забрали, значит пошёл гулять. Ну и там, конечно, все увидели. Он же огромный товарищ – 3 метра. Святогор. Если коротко – Гоша».

Владельцы заверили, что хотя животное и большое, опасности для человека не представляет, самец не агрессивный. И вообще «верблюды пофигисты по своей природе».

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Источник: Телеграм/Подъем

Видео: ВКонтакте