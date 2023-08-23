Известны цены на модели иранской SAIPA для России

Дилеры назвали цены на модели Quik, Shahin и Saina S для России

Цены на модельную линейку иранского производителя будут стартовать от 1 220 000 руб., сообщили представители дилерского центра Major Auto, а дистрибьютор иранских автомобилей в России «Лаки Кэренси» эту информацию подтвердил.

Так, цена на кросс-хэтч SAIPA Quik (конкурент Lada Granta) составит около 1,5 млн рублей.

В Россию собираются привезти и седан Saina S, который построен на одной платформе с Quik. Цены на машину начнутся от 1 220 000 рублей.

Седан Shahin имеет в своей основе платформу Toyota B. Всего в 2023 году компания планирует завезти и продать 10 тыс. таких автомобилей. Его стоимость составит 2 050 000 рублей.

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Источник: Autonews

Фото: Михаил Метцель/ТАСС