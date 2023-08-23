#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Известны цены на модели иранской SAIPA для РоссииИзвестны цены на модели иранской SAIPA для России
Дилеры назвали цены на модели Quik, Shahin и...
Свой автомобиль – бойцам в поддержкуСвой автомобиль – бойцам в поддержку
Поддержать своих: как правильно передать...
Трехдверный Toyota Land Cruiser Prado – чем он лучшеТрехдверный Toyota Land Cruiser Prado – чем он лучше
Почему японский производитель отказался от...

Известны цены на модели иранской SAIPA для России

Дилеры назвали цены на модели Quik, Shahin и Saina S для России

Цены на модельную линейку иранского производителя будут стартовать от 1 220 000 руб., сообщили представители дилерского центра Major Auto, а дистрибьютор иранских автомобилей в России «Лаки Кэренси» эту информацию подтвердил.

Так, цена на кросс-хэтч SAIPA Quik (конкурент Lada Granta) составит около 1,5 млн рублей.

В Россию собираются привезти и седан Saina S, который построен на одной платформе с Quik. Цены на машину начнутся от 1 220 000 рублей.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

В Россию заехал SAIPA Quik: бюджетник с «базовым комфортом»

Седан Shahin имеет в своей основе платформу Toyota B. Всего в 2023 году компания планирует завезти и продать 10 тыс. таких автомобилей. Его стоимость составит 2 050 000 рублей.

Источник: Autonews

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Saipa Shahin

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв