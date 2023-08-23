Свой автомобиль – бойцам в поддержку

Поддержать своих: как правильно передать автотехнику на гуманитарные нужды

Народный фронт отправил в новые российские регионы автомобили, переданные общественному движению госкорпорациями и органами власти.

Перечень разрешенной для передачи техники достаточно широк, это мототранспортные средства, прицепы, грузовой и пассажирский транспорт, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, маломерные суда.

Сегодня передать автомобиль и спецтехнику для помощи выполнения боевых задач и восстановления новых регионов может как юридическое, так и физическое лицо.

Так на каких законных условиях можно передать автотехнику?

Согласно распоряжению Правительства России от 31 июля 2023 года № 2059-р, федеральные органы исполнительной власти, а также госпредприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, должны направить в Народный фронт предложение о безвозмездной передаче по договору пожертвования техники, если у самих организаций нет потребности в ее использовании.

Частные организации и физлица могут руководствоваться ст. 1 ФЗ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в котором под благотворительной деятельностью понимается безвозмездная передача имущества. Согласно ст. 582 Гражданского кодекса РФ, пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования можно делать гражданам, медицинским, образовательным, благотворительным, культурным, научным, общественным и иным учреждениям.

Руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова:

«При желании частных организаций или физических лиц передать технику Народному фронту для нужд СВО и гуманитарной миссии также можно обратиться по телефону или лично, а затем направить предложение с перечнем техники с указанием ее наименования, количества, технического состояния, местонахождения. В случае согласия на принятие в собственность техники оформляется договор пожертвования».

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Источник, фото: ОНФ