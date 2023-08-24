Сколько зарабатывают водители грузовиков? Раскрытые цифры вас удивят

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для водителей в России

По последним данным, дефицит кадров в транспортной отрасли РФ достигает 25%. Нехватка профессиональных водителей (которая бьет, в частности, по АВТОВАЗу) отражается на рынке труда и на зарплатах, предлагаемых шоферам. В частности, «Автовазтранс» (структура АВТОВАЗа) готов платить водителям автовозов от 180 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц.

Глава Ассоциации транспортных экспертов (АТЭ) Тарас Коваль уточняет, что в июле из-за кадрового голода представленные в РФ автобренды не продали 5,8% своей продукции. По данным АТЭ, среди профессиональных водителей наиболее востребованы именно водители грузовиков, и им платят 80-200 тысяч рублей, в зависимости от опыта и типа грузов.

Высоки доходы и у водителей развозных грузовиков, вроде ГАЗелей. В качестве потолка называется месячная зарплата в 260 тыс. рублей – но это при работе на самого себя и практически без выходных.

С работой водителя автобуса – что городского, что междугороднего – еще сложнее: высокий доход тут отнюдь не гарантирован, а вот сверхнагрузки – непременно.

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Источник: АиФ