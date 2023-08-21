Не вывозят: на Волжском автозаводе скопились тысячи машин

АВТОВАЗ не может доставить автомобили к дилерам - не хватает водителей фур

Похоже, возникший в России дефицит дальнобойщиков ударил по крупнейшему автопроизводителю. Источник сообщает, что АВТОВАЗ оказался неспособен отгружать автомобили в дилерские автосалоны – машины туда просто некому (и не на чем) довезти. По некоторым данным, количество скопившихся на заводе в Тольятти машин исчисляется десятками тысяч.

Как заявляет автор публикации, в продаже «практически нет главных вазовских бестселлеров – Granta и новой Vesta», в разных дилерских центрах можно найти лишь единицы указанных моделей, а относительно бездефицитными сейчас являются лишь Niva Travel и Niva Legend. АВТОВАЗ уже успел отреагировать на сообщения о дефиците Гранты: всё это слухи, машины есть.

Тем не менее, по данным источника, завод предлагает дилерам самовывоз товарных машин с его территории. Дилеры признаются, что видят автомобили в системе, но не знают, когда машины будут доставлены. Также сообщается, что в феврале 2023 года АВТОВАЗ проводил тендеры на перевозку машин, и вопросы по тягачам и персоналу остались еще с того времени.

В сентябре 2022 года работающий с доставкой вазовских машин «Автовазтранс» искал водителя категории Е на зарплату от 100 тысяч рублей в месяц, сейчас же предприятие готово платить шоферам от 180 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц, пишет источник.

Впрочем, ищут водителей не только в Самарской области. Сообщается, что в Волгограде, Воронеже и Новосибирске работа дальнобойщика оказалась самой высокооплачиваемой (!), а в Омске и Перми вошла в топ-3. И это понятно, ведь российским транспортным компания не хватает около 60 тысяч водителей.

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Источник: Самарское обозрение