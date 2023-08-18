АВТОВАЗ отреагировал на заявление, что в салонах не купить самую простую Lada Granta

На АВТОВАЗе заверили, что у дилеров нет дефицита базовых Lada Granta

Желающим купить самую доступную на сегодняшний день Lada Granta придется ждать ее поставки до двух месяцев, утверждают некоторые СМИ со ссылкой на официальных дилеров АВТОВАЗа. Но на самом предприятии считают, что дефицита этой модели Lada в автосалонах нет.

«Наличие тех или иных автомобилей может варьироваться от дилера к дилеру. При этом в настоящий момент пополняемый планово складской запас Granta составляет до 20 автомобилей на каждого дилера», - заверили в пресс-службе компании.

Там также рассказали, что темп производства всех моделей Lada будет увеличиваться. В частности, бюджетной версии Lada Granta будет выпускаться по 54 машины в час, Lada Vesta - по 40 машин, а Lada Niva - по 45.

Рекомендованная розничная цена на Lada Granta с ABS в самой простой комплектации Classic стартует с 772,5 тыс. рублей.

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Источник: РГ

Фото: depositphotos.com