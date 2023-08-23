Справляются: дилеры рассказали о жизни после отключения ПО

Дилеры: после отключения ПО Mercedes, BMW и Audi проблем с ремонтом нет

Любые технические проблемы с обслуживанием автомобилей ушедших зарубежных брендов разрешимы, заявил директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

В том числе, связанные с ремонтом автомобилей Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Напомним, BMW и Audi вслед за Мерседесом ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению.

В «МБ Рус» (новое название «Мерседес-Бенц Рус» после покупки дилером «Автодом» активов компании в РФ) отметили, что продолжают выполнять гарантийные обязательства и послепродажное обслуживание автомобилей Мерседес на всей территории России.

Для этого используют «накопленные опыт, знания и свои базы данных». Что позволяет в значительной мере заменить системы производителя в процессах ремонта и обслуживания автомобилей.

В ДЦ «Автодом», который также продает автомобили BMW и Audi, отметили, что перебоев в обслуживании нет, компания уже заменила более 85% используемого ранее ПО альтернативным. Что касается BMW, то в «Автодоме» используются собственные IT-решения для программирования и обновления ПО.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что проблема возникла не вчера. Для клиента это порой оборачивается длительным ожиданием и неудобствами, но так или иначе дилеры ее решают.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC