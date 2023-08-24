Автовладельцы рискуют столкнуться с нехваткой сервисов, моек и шиномонтажей

Из-за реорганизации промзон в российских мегаполисах будут закрываться небольшие сервисы

В крупных городах России назревает проблема доступности сервисных станций по обслуживанию и ремонту автомобилей, автомоек и шиномонтажей.

Об этом в рамках MIMS-2023 заявил член правления Союза автосервисов РФ Дмитрий Даньшов.

Дело в том, что такие предприятия часто располагаются в промзонах, а теперь на их месте активно строят жилые комплексы, торговые и бизнес-центры. Часто владельцы небольших мастерских, автомоек и шиномонтажей не являются собственниками занимаемых помещений, а арендуют их.

А в большинстве новых девелоперских проектов места, на которых могли бы размещаться техцентры, не предусмотрены, а значит, при сносе промзон владельцам мастерских придется закрывать свой бизнес или искать другое место.

В итоге может существенно сократиться количество точек, предлагающих доступный ремонт машин. Это приведет к росту кустарных «гаражных» автомастерских.

Снижение доступности автосервисов и шиномонтажей в мегаполисах непременно скажется на безопасности дорожного движения, считают специалисты.

Решить проблему нехватки техцентров, автомоек и шиномонтажей можно, предусмотрев на этапе планирования новых жилых комплексов специальные зоны для размещения таких предприятий. Например, на первых этажах многоярусных паркингов. Сейчас этот вопрос активно обсуждается с девелоперами.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Известия»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»