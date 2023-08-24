Китайский премиум разочарован спросом в России

Премиальные китайские автобренды пока не видят перспектив на российском рынке

Официальных представительств премиальных авто из Поднебесной в России не будет как минимум ближайшие пять лет, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

На проходящую в Москве автомобильную выставку MIMS-2023 из КНР привезли люксовые авто. Однако результат разочаровал производителей — официальные представительства в России открывать никто не хочет, покупатели мало интересуются такими авто.

Сегодня выгоднее локализовывать и официально продавать у нас массовые и более дешевые Geely и JAC.

Первая показанная модель, внешне способная составить конкуренцию Lamborghini, — полноприводный электрический кроссовер Lotus Eletre S (британскую автокомпанию приобрели китайцы из Geely) за 18,6 млн рублей. Спорткар способен разогнаться до 258 км/ч.

Второй автомобиль — Morris Garages 7, одновременно напоминающий Toyota Camry и Kia К5, предлагают за 3,4–4 млн рублей. Автомобиль с мотором 249 л.с. развивает скорость до 230 км/ч.

Продать на выставке смогли только один Lotus Eletre S, покупателем стал автоблогер, имя которого не называют.

Так что официально в Россию премиум бренды из Поднебесной пока заходить не планируют, но ничего не мешает завозить те же авто по схеме параллельного импорта. Представленные на выставке модели обещают перепрошить на русский язык.

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Источник: Телеграм/Mash

Фото: Unsplash