Девушка хотела помочь торговке цветами и попала за решетку

Водительницу внедорожника арестовали за то, что она хотела дать 20 долларов цветочнице

На видео двое полицейских из Флориды довольно грубо заламывают руки девушке, которая утверждает, что просто хотел дать 20 долларов уличной торговке цветами. Полиция арестовала продавца за попрошайничество, незаконная торговля цветами запрещена во Флориде, а женщина, которая пыталась отдать ей деньги, была взята под стражу.

После инцидента в Бонита-Спрингс, штат Флорида, 24-летняя Анника Олсон, которую можно увидеть в наручниках, поговорила с NBC2 News и поделилась своей версией истории.

Она утверждает, что понятия не имела, что попрошайничество незаконно, и все, что она хотела сделать, это помочь торговке несколькими долларами – как она обычно и делает.

Однако, когда она пыталась найти деньги, светофор загорелся зеленым, поэтому она решила развернуться и вернуться на то же место. Тут появились офицеры, заявившие, что внедорожник Олсон представляет собой «угрозу безопасности», поскольку блокирует движение.

Полиция сообщает, что уличную торговку цветами Норму Гарсию, ранее депортированную из США, уже предупреждали, что продажа товаров на проезжей части является незаконной. Олсон же «вмешалась в расследование» и отказалась подчиняться их приказам, когда они попросили ее убрать автомобиль с полосы движения.

Девушке предъявлено обвинение в отказе подчиниться законным приказам полиции и ненасильственном сопротивлении полицейскому, теперь ей понадобится адвокат.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube