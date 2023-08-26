Горячо! Чемпион Формулы-1 садится за руль мощного дрифткара (видео)

Макс Ферстаппен попробовал заняться дрифтом на 600-сильной Mazda RX7

Макс Ферстаппен, двукратный чемпион мира, добившийся безоговорочного успеха в сезонах Формулы-1 2021 и 2022 годов, семимильными шагами приближается к своему третьему титулу. Но его команда Red Bull Racing обожает ставить своих пилотов в неудобное положение, вроде езды на монстр-траках в июле этого года.

Вот и в этот раз Максу выпало серьезное испытание – освоить дрифт, который он никогда в жизни не практиковал! И сразу – на подготовленной по международному классу Mazda RX7. Машина прошла полное перерождение с момента своего выпуска в 1992 году – этот монстр, под капотом которого свыше 600 л.с., выиграл несколько крупных чемпионатов высочайшего уровня.

Но помощник в деле освоения дрифта у Макса соответствующий – Майк Уиддетт по прозвищу Безумный Майк. На различных вариантах дрифтовых Mazda RX7 (помимо других своих дрифт-болидов) он гоняет с 2007 года. В 2018 году Майк выиграл японскую серию Formula Drift.

Конечно, на начальном этапе у Макса возникли проблемы с пользованием ручником и сцеплением, которые в его нынешней гоночной карьере представляются совершенно инородными… Но только посмотрите, как он освоился дальше!

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Источник: Red Bull Motorsports

Фото: скриншот видео Youtube