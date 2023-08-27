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Не без добрых людей: полиция спасла сбитую машиной собаку

Полицейские Орловской области заметили на обочине раненого самоеда и отвезли в ветлечебницу

Сотрудники ГИБДД города Орел возвращались из детского лагеря, где проводили профилактическое мероприятие. Проезжая по улице Олимпийской в поселке Горки, инспекторы услышали громкий собачий вой и остановились. Поиски были недолгими: в кустах недалеко от дороги они увидели раненого самоеда.

Завидев людей, пес попытался ползти в их направлении, волоча задние лапы. Очевидно, его сбила машина.

Лейтенант полиции Николай Прокофьев осторожно погрузил собаку в машину. В это время мимо проходила женщина, жительница поселка Горки. Поговорив с полицейскими, она сказала, что попробует выяснить, кто хозяин собаки.

И она это сделала. Когда полицейские уже доставили пострадавшего зверя в ветлечебницу и ему начали оказывать помощь, туда приехал хозяин четвероногого пациента.

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«Мужчина поблагодарил полицейских за проявленные участие и человечность. Стражам правопорядка предстоит выяснить причину, по которой собака получила травмы», – сообщает пресс-служба МВД.

Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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