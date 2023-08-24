Нам рассказали, когда авторынок России восстановится до 1,9 млн штук

ТАСС: российский авторынок уже в 2024 году может выйти на уровень продаж в 1,3 млн шт.

В Минпромторге, учитывая текущие тренды, ждут восстановления авторынка в России до докризисных показателей. Начнет рынок восстанавливаться уже в 2024 году, выйдя на уровень продаж в 1,3 млн машин. Из них будет продано до 1,1 млн легковых автомобилей, 113 тыс. легких коммерческих автомобилей, 100 тыс. грузовых автомобилей и 15 тыс. автобусов.

К 2035 году продажи автомобилей могут достигнуть 1,9 млн штук, сообщили в ведомстве, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

«Объем продаж в 2026 году будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1 процент в год и в 2030 году выйдет на среднегодовой уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году – к объему продаж в 1,9 млн автомобилей в год», – отметили в ведомстве.

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Источник: ТАСС