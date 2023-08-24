Перевозчики требуют установить цену дизтоплива ниже 60 рублей за литр

Национальная ассоциация «Грузавтотранс» просит ввести госрегулирование цен на дизтопливо

Российские грузоперевозчики просят власти ввести госрегулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его стоимость. Об этом говорится в письме, которое президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» (в нее входит более 200 компаний) Владимир Матягин направил премьеру Михаилу Мишустину.

Причина – резкий рост цен на дизтопливо: за неделю солярка подорожала на 10%, цены подскочили до 68–70 рублей за литр.

Зафиксировать цены нужно, чтобы сохранить рентабельность грузоперевозок, иначе вырастет стоимость логистики груза, а в итоге это отразится на стоимости конечного товара для потребителя, утверждают перевозчики.

В случае дальнейшего увеличения стоимости топлива общественники готовы обратиться и в ФАС.

Однако представители топливного бизнеса инициативу госрегулирования не поддерживают, отмечая, что это ставит АЗС в стрессовые условия работы на пределах низкой маржинальности. Указанная мера приведет к уходу с рынка независимых операторов и сокращению количества заправок и даже может привести к дефициту дизтоплива на внутреннем рынке.

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Источник: «Известия»

Фото: Unsplash