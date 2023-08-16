#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Автотор» поставит на конвейер еще одну модель: это будет пикап«Автотор» поставит на конвейер еще одну модель: это будет пикап
На калининградском «Автоторе» начнут...
Тарифам на парковку запретят расти быстрее доходов гражданТарифам на парковку запретят расти быстрее доходов граждан
В Госдуме хотят пересмотреть механизм повышения...
Взрыв АЗС в Дагестане: пострадавших переправили в Москву самолетомВзрыв АЗС в Дагестане: пострадавших переправили в Москву самолетом
Самолет МЧС доставил в Москву 16 пострадавших...

Дизель 10-й раз за месяц бьет рекорд цены

С начала августа дизельное топливо подорожало на бирже на 14,7%

Цены на все виды топлива на биржевых торгах непрерывно растут. Но рекордсменом августа стал дизель: во вторник на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи он вырос еще на 0,97% и достиг 65,944 тыс. рублей за тонну. Этот показатель стал историческим максимумом.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Ранее Минэнерго заявляло, что дефицита дизельного топлива в стране нет, производство полностью удовлетворяет спрос. А с сентября для нефтяных компаний будет повышена с 8,5% до 9,5% доля обязательной продажи дизеля на бирже, что позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке.

Седан на замену Camry: сколько стоит? Как везет?

На фоне подорожания дизтоплива, на прошедших торгах до 61,767 тыс. рублей за тонну подешевел бензин Аи-92, до 68,797 тыс. рублей за тонну – Аи-95.

Вместе с тем, эксперты опасаются, что в сентябре России могут грозить проблемы с топливом, связанные с отказом Белоруссии поставлять в нашу страну бензин и дизельное топливо.

Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0