Дизель 10-й раз за месяц бьет рекорд цены
Цены на все виды топлива на биржевых торгах непрерывно растут. Но рекордсменом августа стал дизель: во вторник на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи он вырос еще на 0,97% и достиг 65,944 тыс. рублей за тонну. Этот показатель стал историческим максимумом.
Ранее Минэнерго заявляло, что дефицита дизельного топлива в стране нет, производство полностью удовлетворяет спрос. А с сентября для нефтяных компаний будет повышена с 8,5% до 9,5% доля обязательной продажи дизеля на бирже, что позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке.
На фоне подорожания дизтоплива, на прошедших торгах до 61,767 тыс. рублей за тонну подешевел бензин Аи-92, до 68,797 тыс. рублей за тонну – Аи-95.
Вместе с тем, эксперты опасаются, что в сентябре России могут грозить проблемы с топливом, связанные с отказом Белоруссии поставлять в нашу страну бензин и дизельное топливо.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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