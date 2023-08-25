Китайцы расшевелили сегмент авторынка, который никогда не был популярен в РФ

Доля пикапов на российском рынке LCV выросла с 9 до 16%

В последние месяцы сообщения о новых китайских пикапах появляются едва ли не в еженедельном порядке. Так, на днях дилеры восточных регионов начали продавать новейший Foton Tunland, а буквально только что «Моторинвест» объявил старт продаж полноприводного Dongfeng DF6.

Это постепенно приводит к тому, что расстановка сил в сегменте LCV (коммерческая техника) начинает меняться. Вообще, этот сегмент состоит из объемов продаж новых фургонов, бортовых/тентованных грузовиков, пикапов, автобусов и другой техники подобного назначения.

Так вот, в январе-июле 2023 года доля пикапов выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, с 9 до 16%. Интересно, что при этом заметно просели продажи традиционно популярных в России автофургонов, а остальные категории плюс-минус сохранили позиции. Так что же, китайские пикапы «отжимают» популярность?

Напомним, мы все еще говорим лишь о сегменте коммерческой техники. В прежние годы доля пикапов в структуре продаж всех новых автомобилей в России не превышала 2-3%. Однако, если описанная тенденция продолжится, вскоре может заметно поменяться и эта цифра.

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Источник: НАПИ

Фото: «За рулем», НАПИ