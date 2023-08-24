Любителей техники приглашают на ралли ретроавтомобилей

26 августа 2023 года состоится ралли на Приз Музея техники Вадима Задорожного

Крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного соберет на своей площадке машины разных эпох автомобильной промышленности: с 20-х до 70-х годов.

С 10:00 утра ретроавтомобилями можно будет любоваться не только в выставочных залах, но и под открытым небом.

До начала старта ралли пройдет «Конкурс Элегантности», где каждый гость сможет проголосовать за самый привлекательный ретроавтомобиль.

После традиционного проезда под стартовой аркой экипажи отправятся по маршруту протяженностью около 150 км, составной часть которого станет импровизированный парад на территории музея-заповедника «Архангельское». Основная часть ралли будет проходить по живописному Подмосковью.

Вечером, жители МО могут встретить участников ралли, увидеть, что ветераны автомобильной промышленности готовы к любым испытаниям современных дорог.

Традиционно все участники ралли, получат призы и подарки от организаторов и партнеров.

Весь день гостей и участников ралли ждут музыкальная и развлекательная программа, гастрономические площадки, увлекательные экскурсии по Музею, аттракционы и мастер-классы для детей.

Место проведения: Музей техники Вадима Задорожного, Ильинское шоссе, стр. 9. Сбор гостей, регистрация участников на старте: с 10:00, старт первого экипажа: с 13:01, финиш первого экипажа: с 17:00.

Партнеры ралли: российский бренд «Микоян», страховая компания АО СК «ПАРИ» и «Цифра брокер».

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Источник, фото: Музей техники Вадима Задорожного