Самый красивый довоенный автомобиль СССР: история спорткара ЗИС-101

Благодаря энтузиазму молодых инженеров, конструкторов и дизайнеров ЗИСа был создан спорткар, которого в то время даже не ждали.

Когда было разработано двухдверное спортивное купе с шестилитровым мотором и роскошными формами, многие предположили, что оно создано как личный автомобиль для кого-то из правящей элиты. Но, как оказалось, это не был заказ.

Три молодых энтузиаста «сообразили на троих» и решили на общественных началах и собственными силами создать настоящий спорткар. А официальной ширмой для проекта стала «необходимость постройки ходового образца для испытания перспективных агрегатов».

А чтобы работа велась быстрее, шеф экспериментального отдела Владимир Кременецкий придумал интересную схему. В октябре 1938 года СССР готовился отмечать 20-летие комсомола. Тогда и родилась идея от имени автозавода «подарить» комсомолу спортивный автомобиль.

Проект сразу стал приоритетным, но к юбилею все же сделать его не успели.

Базой для будущего спорткара стал правительственный ЗИС-101. Его, конечно, пришлось доработать. Но оно того стоило!

Долго колдовали над двигателем: алюминиевая головка блока заменила чугунную, степень сжатия увеличилась до 6,25:1, поставили новые коленвал и распредвал, кованые поршни и шатуны, переделали выпускной коллектор. Апофеозом стала установка прямоточной выхлопной системы. Основательно поработали и над другими узлами автомобиля.

Рабочий объем двигателя увеличился на 300 кубиков — с 5766 до 6060 куб. см, а мощность подросла с 90 до 135 л.с.

Машина дебютировала осенью 1939-го. На капоте ЗИС-101 «Спорт» сияла надпись «XX лет ВЛКСМ».

В течение следующего года «Спорт» вел очень активную жизнь: участвовал в пробегах и демонстрациях, его выставляли на партийных мероприятиях, готовили к чемпионату СССР по автоспорту.

Правда, этап первенства, запланированный на осень 1940-го, перенесли на полгода. В сентябре же на Минском шоссе ЗИС-101 «Спорт» гонщика Петрова на дистанции 1 км развил скорость 162 км/ч.

Это было последним достижением машины. Весенний этап чемпионата Союза из-за сложностей подготовки зисовцы также пропустили, а потом всем стало не до спортивных автомобилей.

Когда немецкие танки подступали к Москве, а оборудование ЗИСа срочно отправляли в эвакуацию, о красивом спорткаре просто забыли. После этого следы самой красивой и прогрессивной машины СССР довоенного периода потерялись навсегда.

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Источник: Auto.ru

Фото: из архива «За рулем» и УГМК