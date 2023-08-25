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Hyundai представил особую версию Mufasa

Новый кроссовер Hyundai окрашен в матовый серый цвет и получил спортивный салон

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На автосалоне в Чэнду компания Hyundai представила особую версию кроссовера Mufasa и объявила его стоимость – от 147 800 до 167 800 юаней или от 1,9 млн до 2,2 млн рублей.

В случае поставок кроссовера в Россию по схеме параллельного импорта автомобиль обойдется покупателям раза в два дороже.

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Новый Mufasa окрашен в матово-серый цвет, а фары, диски, наружные зеркала заднего вида, боковые юбки и другие детали – в глянцевый черный цвет. На капоте – накладки под карбон. Вместо боковых окон багажника установлены пластиковые заглушки.

Hyundai разработала концепцию «многозонного» салона. Место водителя особым образом отделено от остального салона и оснащено спортивным сиденьем. Кресло переднего пассажира – такое же. Обратите внимание на карты дверей – они разные. На втором же ряду ставка сделана на комфорт.

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Интерьер может оформляться в трех вариантах на выбор: «Путешественник во времени», «Исследователь космоса» и «Эмоциональный целитель». Что это за сочетания оттенков – непонятно, но названия подобраны интригующие.

Этот Mufasa оснащен атмосферным двигателем объемом 2 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность мотора составляет 161 л.с. и 193 Нм.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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