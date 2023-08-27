Exeed пополнит российский рынок гибридов
Одной из главных особенностей нового гибридного кроссовера Exeed будет специальный электроагрегат, выполняющий функции электростартера и электрогенератора.
Благодаря этому, автомобиль сможет эффективно использовать энергию как от бензинового, так и от электрического двигателей. Такая инновация позволит не только снизить расход топлива, но и значительно увеличить запас хода.
Кроме того, кроссовер будет оснащен передовой трансмиссией DHT с изменяемым передаточным отношением и функцией настройки интенсивности рекуперативного замедления.
Важно отметить, что Exeed уже представляет на российском рынке четыре кроссовера, доступных по цене от 3 млн до 6 млн рублей.
Источник: Газета.ru
Фото: За рулем
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