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Exeed пополнит российский рынок гибридов

Exeed объявил планах начать продажи гибридных кроссоверов в России уже в 2024 году

Одной из главных особенностей нового гибридного кроссовера Exeed будет специальный электроагрегат, выполняющий функции электростартера и электрогенератора.


Благодаря этому, автомобиль сможет эффективно использовать энергию как от бензинового, так и от электрического двигателей. Такая инновация позволит не только снизить расход топлива, но и значительно увеличить запас хода.

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Кроме того, кроссовер будет оснащен передовой трансмиссией DHT с изменяемым передаточным отношением и функцией настройки интенсивности рекуперативного замедления.

Важно отметить, что Exeed уже представляет на российском рынке четыре кроссовера, доступных по цене от 3 млн до 6 млн рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: За рулем

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За РулемЛежнин Роман
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