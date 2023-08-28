Болид взлетел на воздух и загорелся: гонщик выжил в эпичной аварии (видео)
На автогонках NASCAR произошла одна из самых зрелищных аварий в истории
На трассе Daytona International Speedway в штате Флорида по время гонок на скорости более 200 км/ч столкнулись два болида. Одна из машин, под управлением 32-летнего Райана Приса, от удара вылетела за пределы трассы, поднялась в воздух и перевернулась около десяти раз. После этого болид загорелся, но гонщик не пострадал и смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
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Медики доставили спортсмена в больницу, где он пройдет полное обследование.
Но гонщик уже пообещал болельщикам вернуться на трассу: «Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким. Быстрый Mustang. Я вернусь», — написал Прис в соцсети.
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Источник: NASCAR
Фото: скриншот видео VK
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