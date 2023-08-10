Гонки на выносливость: битва на трассе «Игора Драйв»

Победу в абсолютном зачете третьего этапа REC одержали Денис Ременяко и Адам Кристодулу

Концовка прошлой недели на автодроме «Игора Драйв» ознаменовалась настоящим праздником скорости: прошел третий этап Российской серии гонок на выносливость. В четырехчасовом марафоне приняли участие 70 пилотов, составившие 27 экипажей, которые вели борьбу в пяти различных классах и абсолютном зачете.

Дождя не обещалось, но и на сухом асфальте аварий и вылетов было много, поэтому машине безопасности пришлось много раз выехать на трассу, собрав пелетон. Также гонка запомнилась многочисленными штрафами, техническими проблемами и, конечно бескомпромиссной борьбой, которую венчала схватка в «абсолюте» между экипажами G-Drive Racing и Capital Racing Team.

Победители III этапа REC «Игора Драйв 4 часа»

Абсолютный зачет – экипаж № 13 Capital Racing Team, Mercedes AMG GT3: Денис Ременяко, Адам Кристодулу;

– экипаж № 13 Capital Racing Team, Mercedes AMG GT3: Денис Ременяко, Адам Кристодулу; CN – экипаж №44 Гонки и Точка, Shortcut: Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина, Дмитрий Соловов;

– экипаж №44 Гонки и Точка, Shortcut: Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина, Дмитрий Соловов; CN Pro – экипаж №26 G-Drive Racing, G-Drive 01: Роман Русинов, Вадим Мещеряков;

– экипаж №26 G-Drive Racing, G-Drive 01: Роман Русинов, Вадим Мещеряков; GT Pro – экипаж № 13 Capital Racing Team, Mercedes AMG GT3: Денис Ременяко, Адам Кристодулу;

– экипаж № 13 Capital Racing Team, Mercedes AMG GT3: Денис Ременяко, Адам Кристодулу; GT – экипаж №71, KTM Racing Team Russia, KTM X-BOW GT4: Андрей Гончаров, Александр Масленников;

– экипаж №71, KTM Racing Team Russia, KTM X-BOW GT4: Андрей Гончаров, Александр Масленников; GT Light – экипаж №36 OBAGRA Racing Team, BMW M3 E36: Владислав Агнивин, Рустам Рамазонов, Дмитрий Образцов, Антон Евтух.

Что ж, впереди летняя пауза. Но по ее окончании нас ждет концовка сезона! Следующий этап Российской серии гонок на выносливость пройдет 23 сентября на автодроме Moscow Raceway. Билеты уже в продаже на www.superrace.ru.

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Фото: Russian Endurance Series