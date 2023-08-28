Объявлена дата старта продаж обновленного Tiggo 8 Pro Max

С 30 августа официальные дилеры марки Chery начнут продажи обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro Max.

Первые автомобили Tiggo 8 Pro Max уже начали поступать в официальные дилерские центры Chery. Старт продаж обновленной модели запланирован на 30 августа 2023 года.

В преддверии запуска модели на рынке Сhery раскрыла некоторые подробности об оснащении нового полноприводного семиместного автомобиля. Tiggo 8 Pro Max получил дополнительное оборудование, которое выводит модель на новый уровень комфорта, соответствующий бизнес-классу, говорится в сообщении компании.

Среди таких опций названы проекционный дисплей, который выводит информацию о движении и состоянии автомобиля на лобовое стекло; система кругового обзора в формате 540° (дает возможность визуального контроля рельефа подкапотного пространства); 9 подушек безопасности; камеры кругового обзора, которые позволяют «заглянуть» под днище автомобиля; комплекс телематических систем, позволяющих управлять автомобилем удаленно, и др.

«Обновленный Tiggo 8 Pro Max будет доступен для приобретения в комплектациях Dreamline и Ultimate. Цветовая гамма состоит из 8 цветов, среди которых новые: технологичный серый, серебристый серый, изумрудный зеленый», – сообщили в компании.

Цены на новинку, а также комплектации будут озвучены в день старта продаж в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник. фото: Chery