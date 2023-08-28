#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За 10 месяцев систему ЭРА-ГЛОНАСС поставили на 100 тысяч импортных автомобилейЗа 10 месяцев систему ЭРА-ГЛОНАСС поставили на 100 тысяч импортных автомобилей
Райкевич: более ста тысяч «параллельных» машин...
Гранта Спорт получила двигатель мощностью 122 л.с.Гранта Спорт получила двигатель мощностью 122 л.с.
Началась сборка автомобилей Lada Granta Sport с...
Моторное масло LUKOIL проходит испытанияМоторное масло LUKOIL проходит испытания
Журнал «Рейс» совместно с компанией «Север...

«За рулем» одержал победу на ретроралли

Экипаж «За рулем» выиграл ретроралли на приз Музея техники Вадима Задорожного

Соревнование состоялось 26 августа 2023 года и собрало 32 экипажа на разнообразной технике. Самый возрастной из заявленных автомобилей, Buick 44 Алексея Батурина, был выпущен почти 100 лет назад – в 1929 году.

Все участники были поделены на три группы по годам выпуска своих машин, и это справедливо. Экипаж ЗР в составе Максима Кадакова и Никиты Гудкова стартовал на Москвиче-408 1965 года, причем не простом, а прошедшем историческое ралли Монте-Карло с экипажем Дениса Мысачева и Владимира Панкевича.

Маршрут ралли составил около 150 километров по красивым дорогам запада Московской области. Изюминкой стал проезд по территории музея-заповедника «Архангельское», где в это время как раз проходил автофестиваль со статической экспозицией редких машин. Помимо традиционных для ретроралли соревнований на регулярность движения и соблюдение средней скорости, судьи пенализировали экипажи за нарушения правил дорожного движения.

Наименьшая сумма штрафных очков оказалась как раз у нашего экипажа – как в зачете Oldtimer для машин, выпущенных с 1945 по 1970 годы, так и среди всех участников в целом.

Второе место в этом зачете занял дуэт Михаила и Инны Ильиных на Chevrolet Corvette, а третье – легендарный российский автоспортсмен Алексей Васильев в компании с двукратным обладателем кубка РАФ по ретроралли Сергеем Ермолаевым.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Москвич‑408 за 2,5 млн рублей: 185 л.с., коробка от BMW, бензобак от ГАЗели...

Примечательно, что ребята ехали на том самом Москвиче-408, на котором зарулевец Никита Гудков в экипаже с Владимиром Мельниковым стартовал в историческом ралли Монте-Карло в 2022 году.

В зачете Veteran ралли на приз Музея техники Вадима Задорожного (машины до 1945 года выпуска) первенствовали Даниэль Ан Энде с Борисом Костырко на Мерседесе 230 1939 года, а в зачете Youngtimer (c 1970 по 1993 годы) – Сергей Дадай и Ирина Шарапова на купе Mercedes-Benz SLC 280.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Поздравляем!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемНикита Гудков
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 5
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0