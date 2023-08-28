«За рулем» одержал победу на ретроралли

Экипаж «За рулем» выиграл ретроралли на приз Музея техники Вадима Задорожного

Соревнование состоялось 26 августа 2023 года и собрало 32 экипажа на разнообразной технике. Самый возрастной из заявленных автомобилей, Buick 44 Алексея Батурина, был выпущен почти 100 лет назад – в 1929 году.

Все участники были поделены на три группы по годам выпуска своих машин, и это справедливо. Экипаж ЗР в составе Максима Кадакова и Никиты Гудкова стартовал на Москвиче-408 1965 года, причем не простом, а прошедшем историческое ралли Монте-Карло с экипажем Дениса Мысачева и Владимира Панкевича.

Маршрут ралли составил около 150 километров по красивым дорогам запада Московской области. Изюминкой стал проезд по территории музея-заповедника «Архангельское», где в это время как раз проходил автофестиваль со статической экспозицией редких машин. Помимо традиционных для ретроралли соревнований на регулярность движения и соблюдение средней скорости, судьи пенализировали экипажи за нарушения правил дорожного движения.

Наименьшая сумма штрафных очков оказалась как раз у нашего экипажа – как в зачете Oldtimer для машин, выпущенных с 1945 по 1970 годы, так и среди всех участников в целом.

Второе место в этом зачете занял дуэт Михаила и Инны Ильиных на Chevrolet Corvette, а третье – легендарный российский автоспортсмен Алексей Васильев в компании с двукратным обладателем кубка РАФ по ретроралли Сергеем Ермолаевым.

Примечательно, что ребята ехали на том самом Москвиче-408, на котором зарулевец Никита Гудков в экипаже с Владимиром Мельниковым стартовал в историческом ралли Монте-Карло в 2022 году.

В зачете Veteran ралли на приз Музея техники Вадима Задорожного (машины до 1945 года выпуска) первенствовали Даниэль Ан Энде с Борисом Костырко на Мерседесе 230 1939 года, а в зачете Youngtimer (c 1970 по 1993 годы) – Сергей Дадай и Ирина Шарапова на купе Mercedes-Benz SLC 280.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Поздравляем!