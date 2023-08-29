С производством Lada Aura и Largus поможет Южная Корея

Компании из Южной Кореи поставят АВТОВАЗу оснастку для выпуска Lada Aura и Largus

В постановке на производство моделей Lada Aura и Lada Largus АВТОВАЗу помогут компании из Южной Кореи, сообщает независимый источник. Речь о поставках оснастки для производства кузовных деталей.

«Оригинальную кузовную оснастку для автомобиля Lada Aura будет делать фирма из Южной Кореи. Оснастка для мелких кузовных деталей Ларгуса тоже заказана южнокорейской фирме Tenergy», – говорится в сообщении.

Понятно, почему помощь в освоении производства кузовов АВТОВАЗу понадобилась именно с этими моделями. Ларгус, будучи изначально детищем Dacia и Renault, всегда имел наименьшую локализацию компонентов из всех вазовских моделей – и очевидно, сейчас по ряду деталей возникают сложности.

А Аура – это фактически новая модель: хоть компонентная база у нее по большей части общая с Вестой, более длинный кузов, осваиваемый в серийных масштабах, требует серьезной перенастройки производства.

Вероятно, речь идет о двух разных площадках производства. Ведь сборку Ларгуса переносят на «Лада Ижевск», а Ауру, скорее всего, будут осваивать в Тольятти, где выпускают соплатформенную Весту.

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Источник: Автопоток

Фото: АВТОВАЗ