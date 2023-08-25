В Ижевск доставили первые кузова Lada Largus

Первые два кузова Lada Largus прибыли на завод «Лада Ижевск» для тестирования окраски

На Ижевский автозавод доставили первые кузова модели Lada Largus, производство которой в Тольятти завершено. Сообщается, что на этих кузовах будет отрабатываться технология окраски. Ролики об этом появились на аффилированном с АВТОВАЗом канале «На заводе» и в независимом паблике Avtograd News, однако затем были удалены. На момент публикации заметки видео доступно на канале «На заводе Ижевск».

Судя по показанным кадрам, в Ижевск приехали кузова универсал (у Ларгуса есть еще вариант фургон). На металл кузовов нанесен грунт, из чего следует, что сварку и катафорезное грунтование кузова прошли в Тольятти. Отметим, что «Лада Ижевск» тоже обладает этими технологиями – Весту здесь собирали по полному циклу.

Однако Ларгус находится только в начале технологического переноса сборки. Сообщается, что только тестирование окраски потребует более 30 кузовов в разных вариантах: от покрытого катафорезным грунтом до так называемого «черного» кузова, то есть лишенного какого-либо покрытия.

А кроме того, из Тольятти в Ижевск поедут и другие кузова – для отладки сварочного комплекса и сборочного конвейера. Весь процесс переноса производства планируется завершить во втором квартале 2024 года.

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Источник: НА ЗАВОДЕ ИЖЕВСК

Фото: скриншот видео VK