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В Ижевск доставили первые кузова Lada Largus

Первые два кузова Lada Largus прибыли на завод «Лада Ижевск» для тестирования окраски

На Ижевский автозавод доставили первые кузова модели Lada Largus, производство которой в Тольятти завершено. Сообщается, что на этих кузовах будет отрабатываться технология окраски. Ролики об этом появились на аффилированном с АВТОВАЗом канале «На заводе» и в независимом паблике Avtograd News, однако затем были удалены. На момент публикации заметки видео доступно на канале «На заводе Ижевск».

Судя по показанным кадрам, в Ижевск приехали кузова универсал (у Ларгуса есть еще вариант фургон). На металл кузовов нанесен грунт, из чего следует, что сварку и катафорезное грунтование кузова прошли в Тольятти. Отметим, что «Лада Ижевск» тоже обладает этими технологиями – Весту здесь собирали по полному циклу.

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Однако Ларгус находится только в начале технологического переноса сборки. Сообщается, что только тестирование окраски потребует более 30 кузовов в разных вариантах: от покрытого катафорезным грунтом до так называемого «черного» кузова, то есть лишенного какого-либо покрытия.

А кроме того, из Тольятти в Ижевск поедут и другие кузова – для отладки сварочного комплекса и сборочного конвейера. Весь процесс переноса производства планируется завершить во втором квартале 2024 года.

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Источник: НА ЗАВОДЕ ИЖЕВСК

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+7