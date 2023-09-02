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Волга с мотором Toyota: в продаже появился уникальный ГАЗ-3111

На сайте объявлений за редкий экземпляр Волги просят 1,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге в продаже появилась Волга ГАЗ-3111, выпущенная в 2002 году. У автомобиля, укомплектованного двигателем Toyota на 224 л.с. и коробкой-автоматом, всего 4.3 тыс. км пробега.

Столь небольшой пробег и идеальное (если судить по фото) состояние объясняются тем, что машина была экспонатом в Самарском музее внедорожных машин. После этого ее владельцами были два губернатора, как следует из объявления.

ГАЗ-3111
ГАЗ-3111
Интерьер ГАЗ-3111
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Нынешний хозяин авто купил его в 2020 году и на нем не ездил. С редкой Волгой владелец готов расстаться за 1,8 млн рублей.

Горьковский автозавод выпускал ГАЗ-3111 с 1998 по 2004 годы. Машина оказалась слишком дорогой, чтобы стать массовой, а потому было произведено всего около 500 таких автомобилей.

Источник, фото: Авито

ГАЗ-3111
ГАЗ-3111
Интерьер ГАЗ-3111
Интерьер ГАЗ-3111

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