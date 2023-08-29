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Автомобили Lada будут комплектоваться российскими шасси

Производство деталей шасси для АВТОВАЗа запущено в Татарстане

Компания «Джошкуноз Алабуга» приступила к выпуску цельноштампованных и составных металлических деталей шасси (подвески и мостов), предназначенных для автомобилей Lada. Производственные мощности разместили в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей, из которых половина – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

«С привлечением займа ФРП компания приобрела высокотехнологическое оборудование и наладила выпуск деталей шасси. Объем производства после выхода на проектную мощность составит 14 млн деталей в год. Локализация производства – 100%», – говорится в сообщении ФРП.
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Первая партия деталей подвески изготовлена для новой Lada Vesta. Она уже отправлена на предприятие. В дальнейшем планируется запустить серийное производство деталей и для Lada Granta, а также для отечественных автомобилей других производителей, в том числе иностранных, работающих в России.

Источник: ФРП

Фото: ФРП, АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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