Эксперт объяснил, стоит ли переплачивать за брендовые шины
В условиях подорожания обслуживания автомобилей российские водители ищут возможности для экономии. И если, к примеру, на топливе экономить проблематично, то минимизировать свои затраты на автотоварах, в том числе шинах, вполне реально. Как рассказал исполнительный директор ТД «Кама» Тимур Шарипов, результаты многочисленных тестов показывают, что разница между шинами премиального сегмента и более нишевого несущественная.
«Ощутимые отличия начинаются в экстремальных ситуациях, в которых 90% потребителей не эксплуатируют свой автомобиль, например, на треке», – подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что на вооружении у производителей премиальных шин – самые передовые разработки, а также более современные и экологичные материалы. Но при этом шинное оборудование, а также сырье для производства у всех примерно одинаковое. Соответственно, «если потребитель покупал когда-то более дорогой бренд, а сейчас в силу экономических причин смотрит более доступные шины, он может не опасаться какого-то резкого падения качества», подытожил Шарипов.
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Источник: Российская газета
Фото: Unsplash
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